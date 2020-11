شركة Oppo تفاجئ العالم بهاتف لم يسبق له مثيل!

كل الوطن – وكالات: كشفات شركة Oppo خلال مؤتمرها السنوي الأخير عن هاتف ذكي حصل على مواصفات متطورة لم تشهدها الهواتف من قبل.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو تصميم هيكله الفريد وشاشته المرنة القابلة للف حول محاور جانبية، والقادرة على التحول خلال ثوان من شاشة هاتف ذكي عادية إلى شاشة كبيرة تشبه شاشات الحواسب اللوحية.

OPPO hardware structural engineer Jin Xiang at a recent press conference said, OPPO X 2021 has been tested rigourously for 100,000 curls. 50 times a day shouldn't be a problem. It can be used for five years, and 100,000 times is not the limit. pic.twitter.com/OYMvRZJZEq