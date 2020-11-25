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شركة Oppo تفاجئ العالم بهاتف لم يسبق له مثيل!

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
شركة Oppo تفاجئ العالم بهاتف لم يسبق له مثيل!

كل الوطن – وكالات: كشفات شركة Oppo خلال مؤتمرها السنوي الأخير عن هاتف ذكي حصل على مواصفات متطورة لم تشهدها الهواتف من قبل.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو تصميم هيكله الفريد وشاشته المرنة القابلة للف حول محاور جانبية، والقادرة على التحول خلال ثوان من شاشة هاتف ذكي عادية إلى شاشة كبيرة تشبه شاشات الحواسب اللوحية.

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وفي وضع استعماله كهاتف تكون شاشة جهاز Oppo X 2021 الجديد بمقاس 6.7 بوصة، أما عند تمدد الهيكل جانبيا فيصبح مقاس الشاشة 7.4 بوصة.

ولم تكشف Oppo الكثير عن المواصفات التقنية لهذا الجهاز بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه زود بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، ومعالج MediaTek MT6853V Dimensity 720 قادر على العمل مع شبكات 5G، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق مطلع العام القادم بسعر 1000 دولار تقريبا.

المصدر: ixbit

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401599

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