تسجيل الدخول
» » وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بوفاة أسطورة كرة القدم مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما.
وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.

اقرأ أيضا...

مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

المصدر: وسائل إعلام أرجنتينية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401605

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.