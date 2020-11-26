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إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو على صفحتها بالعربية، حول الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن صورة الفنان محمد رمضان مع مشاهير إسرائيل في دبي.

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وكتبت الصفحة على الفيديو: “هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الاسرائيلي تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ احنا في سنة 2020. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟”.

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها أمس الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401609

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