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المملكة تُحدّد عقوبة وغرامة العنف ضدّ المرأة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
المملكة تُحدّد عقوبة وغرامة العنف ضدّ المرأة

كل الوطن – الرياض: نشرت النيابة العامة في السعودية تغريدة في “تويتر” توضح فيها بوجود غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل سنة بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة أو الإساءة لها جسديا أو نفسيا.

وكتبت النيابة العامة اليوم الأربعاء في التغريدة: “يعزز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن”.

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المصدر: حساب النيابة العامة السعودية في تويتر

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401612

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