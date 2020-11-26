مصر.. 6 جيوش عربية تنفذ “قفزة الأشقاء”

كل الوطن – وكالات: أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تفاصيل المرحلة الرئيسية من المناورات العسكرية “سيف العرب” بمشاركة عدد من الجيوش العربية في مصر لمواجهة التحديات في المنطقة.

وشارك في التدريبات عناصر من القوات المسلحة لكل من “مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان” بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وانتهت المرحلة بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام كافة الدول المشاركة أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية.

وقال رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد، إن المناورات تعزز علاقات التعاون العسكرى وتؤكد القدرة على مواجة كافة العدائيات والتحديات التى تواجه الأمة العربية.

وأشار إلى أن تدريب “سيف العرب” يستهدف توحيد المفاهيم بين القوات العربية فى مجابهة العدائيات المختلفة وأن الهدف الأساسب للتدريب هو الجاهزية والتاستعداد الدائم للحفاظ على الاستقرار فى المنطقة العربية.

تزامن ذلك مع تنفيذ القوات البحرية للدول المشاركة عددا من الأنشطة التدريبية شملت الإغارة على هدف ساحلي منعزل ومهاجمة وحدة بحرية بواسطة عناصر الضفادع البشرية.

المصدر:RT