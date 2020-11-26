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وفاة معلم أمام طلابه أثناء تدريسهم عبر “مدرستي” في الدمام

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
وفاة معلم أمام طلابه أثناء تدريسهم عبر “مدرستي” في الدمام

كل الوطن – الرياض: سجلت منصة مدرستي، أول حالة وفاة لمعلم في إحدى المدارس الأهلية بمدينة الدمام، فيما تفاجأ طلاب المدرسة أثناء حضورهم في المنصة بسقوط معلمهم أثناء أدائه واجبه المهني، ونتج عنه وفاة المعلم بعد دقائق من سقوطه.

وقال الناطق الرسمي لتعليم الشرقية الاستاذ سعيد الباحص تتقدم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الزميل المعلم الأستاذ محمد حسان معلم مادة الحاسب الآلي بمدرسة ثانوية أهلية بمدينة الدمام.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401624

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