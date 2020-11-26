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بعد إصابته بكورونا.. وفاة زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-26T09:38:49+03:00
2020-11-26T09:42:12+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
بعد إصابته بكورونا.. وفاة زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي

توفي رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في عائلة المهدي وبيان صادر عن حزبه أنه توفي أثناء تلقي العلاج في الإمارات العربية المتحدة.

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وقبل ثلاثة أسابيع، دخل المهدي (84 عاما) مستشفى في الإمارات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان المهدي رئيسا للوزراء في السودان حتى أطيح به عام 1989 في الانقلاب العسكري الذي أوصل الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة.

وترأس المهدي حزب الأمة وظلّ شخصية مؤثرة حتى بعد الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401635

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