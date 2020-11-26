خالد بن سلمان يؤكد للرئيس هادي حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن للشعب اليمني

كل الوطن – واس: ‏‎استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، بمقر إقامته اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

و‏‎جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض، وجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفث للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن لاستعادة مؤسساته وأمنه واستقراره.

‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

من جانبه ذكر سمو الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “التقيت فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في اليمن، وأكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ويضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات”.