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كشف سبب وفاة مارادونا بعد تشريح جثّته

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
كشف سبب وفاة مارادونا بعد تشريح جثّته

كل الوطن – وكالات: كشفت قناة “TN” الأرجنتينية سبب وفاة أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، وذلك بعد تشريح جثته.

وذكرت القناة، نقلا عن بيانات تشريح الجثة، أن مارادونا توفي بسبب قصور حاد في القلب.

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وأشارت إلى أنه لوحظ أن مارادونا أصيب بـ “وذمة رئوية حادة”، التي تحدث إما بسبب فشل القلب لإزالة السائل من الدورة الدموية في الرئة، أو بسبب ضرر مباشر في لحمة الرئة.

وكان قد أعلن عن وفاة النجم الأرجنتيني السابق عن عمر ناهز 60 عاما، أمس الأربعاء، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها إرثا كرويا عظيما.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401651

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