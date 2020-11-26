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السعودية تحذر من وضع “أسماء الله” على الأكياس

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
السعودية تحذر من وضع “أسماء الله” على الأكياس

كل الوطن – الرياض: حذر مجلس الغرف السعودية، جميع المتاجر، من وضع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المُعرّضة للامتهان، وطلب إزالة الموجود منها.

وتلقى مجلس الغرف السعودية خطابا من وزارة التجارة تضمن عدد من الشكاوى، المتعلقة بقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المعرضة للامتهان.

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وأشارت إلى صدور توجيه من وزير الداخلية رقم 21016، تضمن عدم كتابة أسماء الله على جميع الأوراق والأوعية التي يؤول الأمر فيها إلى الامتهان.

وكانت اللجنة الدائمة للإفتاء قد درست سابقا وضع أسماء الله وصفاته في أماكن متعددة معرضة للامتهان، وأفتت بمنع ذلك.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401661

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