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شاهد.. الأمطار تهطل على الكعبة وأمانة العاصمة تحذّر (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
شاهد.. الأمطار تهطل على الكعبة وأمانة العاصمة تحذّر (فيديو)

كل الوطن – الرياض: نشرت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة السعودية، عبر حسابها في “تويتر” فيديو لهطول الأمطار فوق الكعبة، مؤكدة أن الطائفين ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقوم بتسهيل أداء الطائفين والمعتمرين لمناسكهم بكل يسر وسهولة، تزامنا مع هطول الأمطار، مشيرة إلى أنها كثفت جهودها في المسجد الحرام استعدادا لاستقبال هطول الأمطار.

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ومن جانبها حذرت أمانة العاصمة عبر “تويتر” من خطورة استخدام الهواتف المحمولة أثناء حدوث الرعد والبرق.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401669

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