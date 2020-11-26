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مصر.. سيّدة تغدر زوجها وتقتله بـ”المزاح”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
مصر.. سيّدة تغدر زوجها وتقتله بـ”المزاح”

كل الوطن – وكالات: يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، تحريات في واقعة مقتل عامل على يد زوجته بمنطقة أوسيم في القاهرة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الزوجة المتهمة استغلت وصلة مزاح مع زوجها، وقيدته بحبل وخنقته، بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغلت مزاحها معه، وأقنعته بتوثيقه بحبل، ثم خنقته وفرت هاربة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، ويجري استجوابها لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401672

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