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مصر.. المحكمة تحيل أوراق قتلة “فتاة المعادي” للمفتي تمهيدا لإعدامهما

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصر.. المحكمة تحيل أوراق قتلة “فتاة المعادي” للمفتي تمهيدا لإعدامهما

كل الوطن – وكالات: قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، إحالة أوراق المتهم الأول والثاني في القضية المعروفة بـ”قتل فتاة المعادي” إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وقامت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للحكم، حيث وجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها مريم عمدا بحي المعادى يوم 13 أكتوبر الماضي.

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واندفع أحدهما تجاهها قائدا سيارة بالطريق العام، “ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها”.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، أنهما سرقا مبلغا نقديا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام.

بينما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث “باشتراكه مع الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها”.

المصدر: الأهرام

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401675

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