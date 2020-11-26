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إيطاليا تسجل 822 وفاة و29 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-26T23:55:33+03:00
2020-11-27T00:44:39+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 دقيقةآخر تحديث : منذ 51 دقيقة
إيطاليا تسجل 822 وفاة و29 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن – وكالات: أفادت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس أنها سجلت 822 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كما رصدت 29003 إصابات بالفيروس.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل ارتفاعا في الحصيلة اليومية بالمقارنة مع أمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 722 حالة وفاة و25853 إصابة.

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وسجلت إيطاليا إجمالا 52850 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.510 مليون إصابة.

وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.

وظلت منطقة لومبارديا الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا اليوم الخميس، حيث أبلغت عن 5697 حالة إصابة جديدة.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401678

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