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دعوى قضائية جديدة ضد فنان كويتي بتهمة الإساءة للكويتيين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-27T00:08:03+03:00
2020-11-27T00:44:33+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 دقيقةآخر تحديث : منذ 38 دقيقة
دعوى قضائية جديدة ضد فنان كويتي بتهمة الإساءة للكويتيين

كل الوطن – وكالات: تقدم المحامي الكويتي محمد طالب بشكوى ضد مواطنه الفنان الشعبي خالد الملا، بتهمة الإساءة إلى الشعب الكويتي، ووصفهم “بالأغبياء” خلال لقاء تلفزيوني له عبر إحدى المحطات المحلية.

وأعلن المحامي طالب عبر “تويتر” أنه “تقدم بشكوى ضد الملا إلى النيابة العامة، اليوم الخميس، لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ عل كرامة الناس، ووضع حد للإساءات المتكررة للقضاء”.

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وعلق المحامي طالب على حديث الملا في الشكوى، قائلا: “الشعب الكويتي شعب طيب ومتعلم، وليس غبيا أو دنبكجيا. هذه إساءة جسيمة وألفاظ غير مقبولة ولا تعكس صورة المواطن الكويتي، هذا الكلام غير مقبول بتاتا”.

وجاءت الشكوى إثر نعت الملا للكويتيين بالأغبياء، وقوله بأن ثلاثة أرباعهم أغبياء، خلال لقاء مباشر له ببرنامج “ديوان” عبر قناة “الشاهد” الكويتية.

وسبق أن واجه الملا دعوى بتهمة الإساءة إلى القضاء من خلال أغنية سياسية أداها خلال برنامج تلفزيوني العام 2019، ليتم قبل شهرين إصدار حكم بسجنه لمدة عامين مع وقف النفاذ بكفالة مالية بقيمة ألف دينار كويتي.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401689

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