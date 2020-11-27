مصر.. “معركة” بقنابل “المولوتوف” بعد منشور مسيء عن النبي صلى الله عليه وسلم (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نجحت قوات أمن في قرية دير البرشا في مركز ملوي جنوب المنيا في مصر، مساء أمس الأربعاء، في السيطرة على مشاجرة استخدمت فيها الزجاجات الحارقة “المولوتوف”، وألقت القبض على 8 أشخاص.

واندلعت المشاجرة بسبب اتهام أحد المواطنين الأقباط في القرية بنشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى جانب عبارات، على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث ادعى صاحبها أنها “مسروقة”.

وتمكن رجال الأمن، من منع التعدي على كنيسة أبو سيفين بالقرية، التي كانت تشهد إقامة احتفالات دينية، وتم فض الاشتباك والسيطرة على الوضع، وغلق مداخل ومخارج القرية، وإلقاء القبض على بعض العناصر المثيرة للشغب.

وذكر شهود عيان أن الأوضاع توترت بين مسلمي ومسيحيي قرية دير البرشا، بسبب منشور على موقع “فيسبوك” لأحد شباب القرية اعتبرها المسلمون مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطور الأمر إلى اشتباكات بين الأهالي بالحجارة وقنابل المولوتوف، وحاصر المسلمون كنيسة أبي سيفين أثناء إحياء مناسبة دينية.

وأضافوا أن المتجمهرين رددوا هتافات غاضبة تطالب بمحاكمة الشاب.

وقال مصدر أمني، إنه تم الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي لاحتواء الأزمة والسيطرة على الأوضاع داخل القرية، وإلقاء القبض على 8 أشخاص من أهالي القرية المتهمين بالشغب والاعتداء على الآخرين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية