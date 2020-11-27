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وفاة الفنان المغربي محمود الإدريسي متأثرا بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
وفاة الفنان المغربي محمود الإدريسي متأثرا بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: توفي، عصر اليوم الخميس، الفنان المغربي محمود الإدريسي، عن عمر يناهز 72 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأُدخل محمود الإدريسي قسم الإنعاش، بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، بعد تردي حالته الصحية، نتيجة تأثير مضاعفات كورونا.

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ويعتبر الفنان محمود الإدريسي، المولود سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد رموز الأغنية المغربية.

وأثرى الراحل الإدريسي الخزانة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها “ساعة سعيدة”، و”اصبر يا قلبي”، و”محال ينساك البال” و”عيشي يا بلادي”، وغيرها من الأعمال.

المصدر: هسبريس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401723

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