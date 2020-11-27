وفاة رئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق في كفر الشيخ بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: توفي الدكتور بشير الطباخ، رئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق العام في محافظة كفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، داخل مستشفى عزل بلطيم.

وارتفعت قائمة “شهداء الواجب” من الأطباء بعد وفاة رئيس قسم الرمد إلى 209 أطباء، بحسب ما أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر.

ووفقا لمصدر طبي، فإن رئيس قسم الرمد أصيب بالفيروس منذ عدة أيام، وجرى نقله لمستشفى العزل ببلطيم، وتدهورت حالته الصحية، ووضع على جهاز التنفس الصناعي قبل يومين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بالمستشفى.

ونقل الدكتور بشير الطباخ إلى مشرحة مستشفى العزل ببلطيم؛ لتغسيله وتكفينه، طبقا للاشتراطات الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ أيام توفي مدير مدرسة وزوجته متأثرين بفيروس كورونا، حيث وصلا لقسم العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الشيخ، متأثرين بإصابتهما بالفيروس ومصابين بأعراضه الشديدة، من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ونهجان وسعال شديد، قبل يومين، إلا أن حالتهما ساءت بشدة ليموت الزوج، وتلحقه زوجته به في أقل من ساعة، ليخيم الحزن على أهالي قرية المرابعين، ويدفنا وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وخيم الحزن على أهالي عزبة الخضيري التابعة لقرية المرابعين، الذين نصبوا سرادقات العزاء حزنا على الزوجين، اللذين كانا يتسمان بالحب والكرم والود، وكذلك قطاع التعليم والتلاميذ.