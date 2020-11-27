مصر: مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب سير “توك توك” عكس الاتجاه

كل الوطن – متابعات: باشرت الجهات المختصة التحقيق فى واقعة مصرع 5 أشخاص مصرعهم وإصابة 16 آخرين فى حادث انقلاب اتوبيس أعلى الطريق الاوسطي بالبدرشين، إثر اصطدامه بتوك توك، وصرحت بدفن الجثث وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث أن جميع مستقلى التوك توك لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد أن تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة اصطدام اتوبيس يقل 26 عاملا مع “توك توك” كان يسير عكس الاتجاه.

وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين الى مكان الواقعة، وبدأت القوات فى رفع اثار الحادث ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى.

ذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز البدرشين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي القادم من دهشور اتجاه أكتوبر.

بالانتقال تبين أن الحادث وقع بين أتوبيس ميني باص 26 راكبا، لنقل عمال من شركة أغذية باكتوبر به تلفيات بالمقدمة ومقلوب على جنبه الأيمن و”توكتوك” مهشم تماما قادم عكس الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص من مستقلي التوكتوك (سائق وزوجته وشقيقته وزوجها وطفلهما 3 سنوات)، وإصابة 16 عاملا من مستقلي الاتوبيس.

وتبين أن المتوفين هم كريم غريب عيد محمد مواليد 97 سائق التوك توك، وإسلام عبدالناصر محمد السيد، مواليد 94 مقيم بالشوبك الغربي، وابنه مالك 4 شهور، وشاب وزوجته.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط قائد الاتوبيس واعترف بارتكابه الواقعة دون قصد بسبب قدوم التوك توك عكس اتجاه السير دون أن ينتبه له.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: الوطن المصرية