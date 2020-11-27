تسجيل الدخول
» » 5 دول بقيادة السعودية تؤسس “منظمة التعاون الرقمي”

5 دول بقيادة السعودية تؤسس “منظمة التعاون الرقمي”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-27T16:48:37+03:00
2020-11-27T22:54:03+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير27 نوفمبر 2020آخر تحديث : منذ 6 ساعات
5 دول بقيادة السعودية تؤسس “منظمة التعاون الرقمي”

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية أن خمس دول إسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية قد أنشأت منظمة تعاون رقمي.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية، عبد الله الصفا: “في الوقت الذي يركز فيه العالم على التحول الرقمي، نحن فخورون بتأسيس منظمة تعاون رقمي لتحقيق مستقبل رقمي للجميع”.

اقرأ أيضا...

وأعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان أمس (الخميس)، عن إطلاق “منظمة التعاون الرقمي” وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، بحضور الأمين العام لاتحاد الاتصالات الدولي، هولين زاو، ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي، بورغه برنده.

وترتكز رؤية منظمة التعاون الرقمي على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من تحقيق قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401748

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.