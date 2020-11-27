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وزير الخارجية السعودي: نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالهجمات المتطرفة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزير الخارجية السعودي: نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالهجمات المتطرفة

كل الوطن – الرياض: أكد وزير الخارجية السعودي، الامير فيصل بن فرحان، أن المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأن “جماعة الحوثيين المدعومة من إيران تقف وراء مشكلات اليمن”.

وأفاد وزير الخارجية في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، بأن العالم يعاني من هجمات متطرفة تنسب للإسلام، معربا عن رفضه لأي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب، مؤكدا أن العالم الإسلامي عانى من الإرهاب، وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة.

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وخلال كلمته شدد على أن “مكافحة الإرهاب هي قضية فكرية وأمنية،، معربا عن “استنكاره لأي مساس بالرموز الدينية”.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية موقف المملكة الثابت تجاهها، كما أكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مشددا على أن المملكة تمد أياديها البيضاء للدول الصديقة والشقيقة المحبة للسلام.

المصدر: عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401754

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