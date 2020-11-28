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“نيويورك تايمز” نقلا عن ثلاثة مسؤولين: إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-28T00:54:59+03:00
2020-11-28T00:58:14+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
“نيويورك تايمز” نقلا عن ثلاثة مسؤولين: إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلا عن ثلاثة مسؤولين لم تحدد هويتهم، بأن إسرائيل وراء عملية اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن العالم الإيراني الذي اغتيل كان منذ فترة طويلة هدفا للموساد الإسرائيلي.

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وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ”الإرهابية”.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ”الإرهابية”.

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وأفادت وزارة الدفاع بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”.

وأشارت إلى أنه “أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه”.

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المصدر: “نيويورك تايمز” + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401767

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