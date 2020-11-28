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الانتخابات الأمريكية: محكمة استئناف ترفض طعن حملة ترامب على فوز بايدن في بنسلفانيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
الانتخابات الأمريكية: محكمة استئناف ترفض طعن حملة ترامب على فوز بايدن في بنسلفانيا

كل الوطن – بي بي سي: رفضت محكمة استئناف أمريكية طلبا تقدمت به حملة الرئيس دونالد ترامب لمنع إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة في ولاية بنسلفانيا.

واعتبرت هيئة المحكمة الدعوى التي رفعتها حملة ترامب لا أساس لها، قائلة إن حملة الرئيس الأمريكي لم تأت بادعاءات محددة ولم تقدم أدلة يمكن الاستناد إليها في تنفيذ طلبها.

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ويُضاف قرار محكمة الاستئناف إلى سجل من الإخفاقات التي مُني بها ترامب أثناء محاولة تغيير اتجاه نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال ترامب الخميس الماضي إنه سوف يغادر البيت الأبيض ويسلم السلطة حال تصديق المجمع الانتخابي على فوز بايدن.

لكنه عاد إلى ترديد مزاعم جديدة غير مدعومة بأدلة عن “تزوير على نطاق واسع للانتخابات” عبر تغريدة على حسابه على موقع توتير قال فيها: “يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس للبلاد فقط عندما يستطيع أن يثبت أن الـ’80 مليون صوت’ التي فاز بها لم يحصل عليها عن طريق التزوير أو أية سبل غير شرعية”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401778

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