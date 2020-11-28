هل يُغْني النقاب عن ارتداء الكمامة؟

كل الوطن – وكالات: وجهت المستشارة وأستاذة طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، نصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم معا، موضحة: “إذا رأيت الشخص أمامك كاشفا الأنف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة الصحيحة لحماية الجميع”.

مهم عند استخدام الكمامة



يجب ان تغطي الانف والفم معاً😷



واذا رأيت الشخص امامك كاشفاً الانف او الفم ❌



✅ عليك أن تنبهه بلطف "أن يضعها بالصورة الصحيحة لحماية الجميع"



**ملاحظة : حتى مع النقاب نحتاج كمامة #كلنا_مسؤول — د.مها النمر (@Dr_mahaalnemer) November 28, 2020

وأشارت إلى أن النقاب لا يغني عن الكمامة، مؤكدة: “حتى مع النقاب نحتاج كمامة”.

المصدر: RT