بحركة بطولية.. مواطن سعودي ينقذ محطة وقود من كارثة

كل الوطن – الرياض: بحركة تشبه تلك التي ينفذها الأبطال في أفلام الأكشين، تمكن مواطن سعودي صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ محطة وقود بمحافظة محايل من كارثة بعد اشتعال النيران بمركبة كانت تقف وسط المحطة.

وقال شامي بن محمد عسيري، إنه تفاجأ أثناء مروره وأسرته عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بمركبة تحترق وسط محطة وقود في محافظة محايل.

#تشوف_ولا_ماتشوف



عمل بطولي قام به أحد الأشخاص بمحافظة محايل عسير بدفع مركبه مشتعله وابعادها من أمام محطة وقود. pic.twitter.com/8WIWpolmts — أيـفلين الـ غ ا م د ي (@QCC1C) November 27, 2020

وأضاف أن قام بإنزال أبنائه وزوجته خلف المحطة ومن ثم القيام بوضع مركبته في وضع الدفع الرباعي ودفع المركبة من الخلف إلى مكان بعيد عن المضخات، مخاطرا بنفسه ومركبته التي كانت تسير فوق النيران أثناء دفع المركبة المنكوبة، حسب ما ذكرته صحيفة “سبق” السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اتصل بالمواطن السعودي وشكره على ما قام به من عمل بطولي حمى الأرواح والممتلكات واعدا إياه بتكريم يليق به.

المصدر: صحيفة “سبق” السعودية