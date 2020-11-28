نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض رعى السباق وتوّج الشريف بالذهب.. وصائد كؤوس الملوك “الزحزاح” يعيد كتابه التاريخ في كأس الوفاء

كل الوطن – الرياض: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعــزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعـزيز أمير منطقة الرياض أمس حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير – رحمه الله – (فئة 2) في نسخته الـ 26 بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في أولى بطولات الموسم الكبرى لنادي سباقات الخيل هذا العام. وبعد نهاية الشوط العاشر والأخير توج أمير الرياض المشرف العام على إسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي الشريف هاشم بن فيصل العبدلي بكأس الوفاء إثر فوز البطل (الزحزاح) بالمركز الأول بقيادة الخيال راموس الذي طوى مسافة الشوط البالغة 2000م تحت تدريب الوطني المتألق شالح العضياني بزمن 2،03،52 وحل في المرتبة الثانية بفارق طولين (حلاف) تلاه (متكيف) ثم الفرس (أمسياتي) رابعاً و(الزهاوي) خامساً.

سداسية مذهلة تعزز زعامة «الأحمر» في قائمة الإسطبلات

نجاح الزحزاح مع مرتبة الشرف

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يفوز بها جواد من إسطبل أبناء الشريف هزاع وحظي بهذا الشرف التاريخي الرفيع حصان بطل له ثقله في ميادين البطولات وساحات التحدي إذ كان (الزحزاح) في مستوى الثقة بقدراته التنافسية العالية فهو حامل كأس خادم الحرمين الملك سلمان للإنتاج في الموسم الأخير وقبلها توج بكأسي الملك خالد والملك عبدالله في كرنفال كؤوس الملوك خلال الموسمين الماضيين واستحق على إثرها لقب صائد كؤوس الملوك (جروب 1) وبالأمس عاد لميدان الملك عبدالعزيز في أول ظهور له هذا الموسم ليفوز بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير (جروب 2) محققاً الانتصار السابع في سجله وعامه الرابع.

إسطبل أبناء الشريف يدخل التاريخ

وهكذا دخل (الزحزاح) التاريخ بلقب جديد لإسطبل أبناء الشريف هزاع في هذه المسابقة بعد 26 عاماً من انطلاقتها الأولى ليضاف إلى إنجازاته الكبرى التي حققها بميدان المؤسس في الموسمين الماضيين وقد قدم سباقا تنافسيا قويا وظهر بمستوى رفيع في حضوره الأول وسط تواجد نخبة جياد الإسطبلين الكبيرين الأحمر والأبيض وكانت الكلمة الأخيرة له بفارق طولين عن أقرب منافسيه.

وفي ظل هذا النجاح لابن الفحل (وورلد لي) نشيد بحنكة خيالة راموس ومهارة مدربه شالح العضياني الذي راهن على نجاح (الزحزاح) حين اختار كأس الوفاء موعدا لظهوره الأول هذا الموسم وكان عند حسن الظن به.

سداسية تاريخية للأحمر

من جانب آخر شهد الحفل الكبير نجاحات مذهلة لجياد الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد حين تفوقت في ستة أشواط من أصل عشرة في يوم واحد محققة فيها المركز الأول في واحدة من أيام الأحمر التاريخية لتعزز رصيد الإسطبل بست نقاط جديده في قائمة ترتيب إسطبلات الإنتاج والمستورد معا التي يتزعمها الأحمر بلا منازع.

كان أولها فوز الفرس (وثابة) بأول أشواط الحفل وأضاف (بيرشان مون) الفوز الثاني وكلاهما بقيادة الخيال نايف العنزي والمدرب فهد سعد فيما كانت الانتصارات الأربعة الأخرى بواسطة الجياد (فزاع) بقيادة مورينو و(بدر المغترة) بقيادة عبدالله العوفي و(مشبهر) بقيادة مورينو و(سودد) بقيادة عبدالله العوفي والرباعي تحت تدريب المدرب المتألق عبدالله بن مشرف.

نجوم الأشواط الشرفية

فيما كانت الأشواط الثلاثه الشرفية الأخرى من نصيب كل من: المهر (شبل لطام) لعبدالله فارس آل منصور بقيادة عادل الفريدي والجواد (السيف الدايم) لعبدالله إبراهيم الخشان بقيادة محمد النفزي والجواد (المصقر) لبندر الحارثي بقيادة الخيال الواعد إبراهيم الشايع الذي سجل أمس أول انتصار له.

على هامش الحفل

فوز (الزحزاح) أنهى التناوب على المركز الأول في هذه المسابقة بين أبطال الإسطبلين الكبيرين الأحمر والأبيض الذي بدأ العام 1435هـ بفوز حصان الأبيض (السيف الأجرب) ثم الأحمر (جدل) ثم الأبيض (ابن النفيس) ثم الأحمر (الأوضح) و(الأهيب) تلاه الأبيض (بإذن الله) ثم الأحمر (الجامي) في الموسم الماضي.

تولى مهمة الوصف والتعليق على سباق كأس الوفاء المعلق ميزر العنزي الذي تألق كالعادة في التفاعل مع أحداث السباق والمنافسة الساخنة في سباق الأمس.

مدرب البطل شالح العضياني ذكر بعد السباق أنه توقع منافسة الثلاثي (على صواب) و(معروف) و(حلاف) وبارك للشريف هزاع العبدلي بالإنجاز الكبير للزحزاح.