تسجيل الدخول
» » الرياض.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم (فيديو)

الرياض.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
الرياض.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار، بسبب تسرب غاز، في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين”.

اقرأ أيضا...

المصدر: الدفاع المدني السعودي

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401804

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.