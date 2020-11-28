الرياض.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار، بسبب تسرب غاز، في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال الدفاع المدني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين”.
باشر مدني #الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي )تسبب في وفاة شخص من العاملين ، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة. pic.twitter.com/miBVZcahA7
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 28, 2020
انفجار غاز مطعم كبسات #الرياض_الان#انفجار_المونسيةpic.twitter.com/NVaUihptEO
— ابولولو الشهري (@abololo2008) November 28, 2020
المصدر: الدفاع المدني السعودي