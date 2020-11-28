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مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم بالرياض…

كل الوطن- فريق التحرير
2020-11-28T20:19:02+03:00
2020-11-28T23:56:16+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم بالرياض…

كل الوطن  –   متابعات :   أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين”.

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وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة

وشارك مواطنون مشاهد وصور تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو عناصر الدفاع المدني وسيارات الإطفاء في مكان الانفجار وحدوث انهيار في واجهة المطعم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401821

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