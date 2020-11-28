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الرئيس محمود عباس يبدأ غدا جولة خارجية تشمل الأردن ومصر لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

كل الوطن- فريق التحرير
2020-11-28T20:30:35+03:00
2020-11-28T23:57:56+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
الرئيس محمود عباس يبدأ غدا جولة خارجية تشمل الأردن ومصر لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

كل الوطن – فريق التحرير  :   يبدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس غدا جولة خارجية تشمل كلا من الأردن ومصر لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر تويتر اليوم السبت، “يلتقي غدا الأحد، الرئيس عباس، الملك عبد الله الثاني وبعد غد مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث في آخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولي”.

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ويطلع الرئيس عباس عاهل الأردن والرئيس المصري على تطورات القضية الفلسطينية والتحديات الراهنة والملفات الداخلية في إطار التنسيق المشترك بين كل من فلسطين والأردن ومصر.

ويرافق الرئيس عباس في جولته، التي تدوم يومين، الوزير حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401825

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