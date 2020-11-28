صحفي إسرائيلي يثير غضب المصريين مجددا

كل الوطن – وكالات – سبتونيك : أثار صحفي إسرائيلي غضب المصريين مجددا، بعد تهكمه على وصفهم التقاط ممثل مصري لصورة مع إسرائيلي بـ “الفضيحة”.

جاء ذلك في تغريدة للصحفي والباحث الإسرائيلي “إيدي كوهين” نشرها على حسابه في موقع “تويتر”.

ونشر “كوهين” صورا لأكياس ملوخية (أكلة مصرية شهيرة) مجمدة زعم أن مصر تصدرها إلى إسرائيل.

وكتب معلقا بلهجة مصرية: “أن تلتقط صورة مع إسرائيلي دي (هذه) فضيحة، أما تتاجر بملايين الدولارات وتصدر إلى اسرائيل فول وملوخية هذا مسموح….الله يساعدكم أيها القادة المصريين”.

تغريدة “كوهين” أثارت غضب العديد من متابعيه العرب والمصريين، أكد بعضهم أن الشعب المصري لن يطبع أبدا مع إسرائيل رغم معاهدة السلام الموقعة بين البلدين.

وكتبت إحدى المتابعات إنه لا مانع لديها من التقاط مصري صورة مع إسرائيلي شريطة أن تكون على هذا النحو، ونشرت صورة لما بدا وكأنهم جنود مصريون يأسرون جنديا إسرائيليا خلال إحدى الحروب.

فيما كتب آخر: “الشعب المصري لن يطبع. مرت مصر ودويلة الاحتلال بحروب والسلام كان هو الحل والحكومات المصرية طبعت علاقاتها معكم بحكم السلام الذي فرضه أمر الواقع”.

وشددت ثالثة على أن “السياسة أمر” والتطبيع الشعبي أمر مختلف تمام، مختتمة ردها بالقول، “يا ريت تكون وصلت لفهمك”.

وعلق آخر متهما إسرائيل بالتآمر على مصر: “عادي ده بيع وشرا، تجارة مفيهاش مشكلة، لكن انتو لو سالكين معانا مكانش هيبقى فيه مشكلة، كفوا عن التآمر على مصر وستجدون منا قبولا وترحيبا، سياستكم وتآمركم هي السبب من إثيوبيا إلى تركيا”.

وفي وقت سابق اليوم، أثار مقطع فيديو لمدير إدارة مصر بوزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور استياء المصريين بعدما وصفهم بأنهم “نائمون في العسل”، وهو تشبيه يطلق على الشخص الجاهل بمجريات الأمور من حوله.

وقال بن دور في تغريدة نشرها حساب إسرائيل بالعربية التابعة لخارجية إسرائيل: “هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الإسرائيلي تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ إحنا في سنة 2020. فوقوا. اصحوا. ايه النوم في العسل دا؟”.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه بموقع “انستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي. وذكرت في بيان لها أن “الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه”.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.