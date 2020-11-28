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د – خيرية السقاف : الشمس من هنا!…

كل الوطن- فريق التحرير
2020-11-28T20:49:33+03:00
2020-11-28T23:58:18+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
د – خيرية السقاف : الشمس من هنا!…

كما الفرحة بالولادة بعد المخاض

ونسيان الألم بصرخة الوليد

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فرحة الأمة بنجاح القمة!..

* * *

قمة العشرين حين ترأستها «السعودية»

لم تكن قمة عشرين دولة فقط

بل قمة بشرية اجتمعت في ضيافة حلم!..

* * *

هذا الزخم لضيافة أنيقة عبر فضاء،

اتسع عبقه بحجم الفراغ الكوني لأبعاد آمال الإنسان،

ولامتداد كونه الحاضن، ولخريطة حياتهما حاضرة، وآتية!..

* * *

كما نعرف كيف نحلم، وندرك ما نحلم به،

نعرف كيف ننسج لأحلامنا مسارات قوافلها،

ونقنن لها محطات بلوغها، ونعد مناخاتها!..

* * *

تحزَّم الصغار بشعار القمة، وتطوَّقت أعناق النساء بزخرف نسيجها،

وتوشَّت صدورُ الرجال برمزها،

تراثنا الذي يدوم!..

* * *

كمذاق الشهد في أول قطف الخلية،

كطعم الحليب في أول رشفة رضيع،

تميز طعم نجاح أول قمة عشرين دولة ترأستها «الرياض»!..

* * *

كتبنا عقوداً من الزمن، وفرحنا سنوات من النجاح،

وكلما أوغلنا في العمر، منحنا الوطن مزيداً من الفرح،

كأنه يعيد لضم حبات لؤلؤِ حياتِنا امتناناً بأفيائه!..

* * *

هذه الحروف نُظمت لحظة أن أعلنت رئاسة قمة العشرين ختامها

فبورك وطن يعز أهله، ويسعده،

بوركت همّةٌ لا تتوانى عن طموحاتها!…

* * *

تحية للقائد وعضده،

تحية للفاعلين، والمتفاعلين،

تحية لقادم تطمئن له، وبه أمة العرب، والمسلمين!

* * *

شمسهم تشرق من هنا!..

* * *

والنخلة الشماء!..

دكتورة خيرية السقاف

جريدة الجزيرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401831

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