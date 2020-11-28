الهلال ينهي حلم النصر بكأس الملك ويرسخ العقدة

كل الوطن – الرياض: حقق نادي الهلال اليوم السبت لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020 بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة 2-1 إثر اللقاء الذي أقيم في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

الهلال حقق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة التاسعة في تاريخه، ويستعيد اللقب الغائب منذ عام 2017.

وتقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب هيون سو، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي جوميز الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

ومع حلول الدقيقة 71 أدرك فريق النصر هدف تضيق الفارق عن طريق اللاعب أيمن يحيى.

وبتلك النتيجة حصد فريق الهلال اللقب الثاني له بعدما توج بلقب الدوري في وقت سابق، رغم خروجه بعدها من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النصر لم يعرف الفوز على الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، منذ استئناف المسابقة عام 2008.

وتقابل النصر والهلال 6 مرات منذ عودة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2008، وفاز اخر مرة في عام 2015 قبل الفوز الليلة بهدفين لهدف.