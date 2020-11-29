هدية خاصة… وزير الرياضة يُهدي أمير الرياض قميص الأخضر

كل الوطن – متابعات: منح وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، هدية خاصة إلى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بعد نهاية مباراة الهلال والنصر.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء منح وزير الرياضة قميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هدية لأمير الرياض الذي توج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقدم قميص المنتخب السعودي هديه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.#الهلال_النصر_كأس_الملك pic.twitter.com/ZLY9SCDMV5 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 28, 2020

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أناب الأمير فيصل بن بندر، لحضور نهائي أغلى الكؤوس؛ وتسليم الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية، ومنح صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين:

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

وكان الشوط الأول من المباراة النهائية قد انتهى بتقدم الزعيم بهدفين دون رد، قبل أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفارق في الشوط الثاني، ولكن لم ينجح في تسجيل التعادل، ليخسر اللقب.

المصدر: المواطن