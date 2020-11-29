بدور البراهيم تثير غضب السعوديين بما فعلته مع عبدالرحمن المطيري! (فيديو)

كل الوطن – متابعات: أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم جدلاً واسعاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وصلة غزل علنية بينها وبين مواطنها نجم السوشيال ميديا عبدالرحمن المطيري.

ونشرت بدور البراهيم فيديو عبر “سناب شات”، قالت فيه إن عبدالرحمن المطيري أوسم شاب خليجي، مضيفة: “بالنسبة لي أوسم شاب خليجي في السوشيال ميديا شكل ومحتوى وأخلاق، وابتسامته جميلة، وأنظر له كأخ فقط، ولو أكون لجنة تحكيم سأختار عبد الرحمن المطيري”.

ولطشت البراهيم الممثل السعودي مهند الحمدي الذي وصف نفسه بأنه أوسم شاب في الخليج، وقالت:” بلا وجه الزيتونة بلا هم”.

من جهته، علق المطيري على “غزل” بدور، وقال إنه سيدفع 20 ألف ريال مهرا لها، بعد أن قال له أحد أصدقائه أن مهرها 2 مليون ريال سعودي.

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ودشن الناشطون هاشتاج #بدور_وعبدالرحمن_المطيري والذي تصدر التريند الأول في المملكة، استنكر خلاله المعلقون جرأة بدور البراهيم. ورأوا أن الأخير أحرجها في طريقه رده.

#بدور_وعبدالرحمن_المطيري باقي انا وعبدالرحمن المطيري 🤔 كل اللي يبون الشهره يجيبون طاريك انت #وهند_القحطاني وش معنى انا على راسي ريشه 😴 خلاص بتهاوش معكم pic.twitter.com/Fl551xNxO4 — ميعاد (@W37UKqqHKhQoPvM) November 28, 2020

والله لو عندي فلوس نفسه صرت افضل منه بس الطفره ذابحتني 🚶🏻‍♂️💔🤣 #بدور_وعبدالرحمن_المطيري — حمود (@hemo1991j) November 28, 2020

الله يجمع بينكم في نار جهنم انشاالله والله يقلع بدور وعبدالرحمن #بدور_وعبدالرحمن_المطيري — علي العمري (@AliAli75490702) November 28, 2020

ونوه آخرون إلى أن الموضوع لا يتعدى كونه محاولة لزيادة شهرة كلا الطرفين، ولو تحقق أمر الزواج بينهما فسيكون مجرد مصلحة، وينتهي بالطلاق بعد انقضائها.

شعب ماله حل يدور اي شي يسولف فيه او يشهر فيه يحبكم لـشر ههههههههههههههههههههههههههههههههہَ هُ໌😂💔

#بدور_وعبدالرحمن_المطيري — عـايـض (@L_O_K_A__19) November 28, 2020

الدور ع عبدالرحمن المطيري جهز المهر صارت مشاريع المشاهير بينهم يتزوجون واذا خلصو مصالحهم تتطلقو الحمدالله الذي عافانا مما بتلاهم — عاشقة الجنه (@smoth_123) November 27, 2020

وغضبت البراهيم من تعليق المطيري وطالبته بألا يجعلها مادة للسخرية بين مُتابعيه. مؤكدة أنها لا تفكر بالزواج، وأن مهر المليونين لا صحة له من الأساس.

وقالت البراهيم أن مواصفات فارس أحلامها هي أن يكون صادقاً ويخاف الله، أما القصور والسيارات لا تهمها بحسب تعبيرها.

وأثارت بدور البراهيم ضجة في وقت سابق حين اشترطت مهرا بقيمة مليون ريال، وحصلت عليه من زوجها السعودي، وفاجأت المتابعين آنذاك بصورةً من عقد الزواج توثق قيمة مهرها، قبل أن تنفصل عنه بعد أقل من عام.