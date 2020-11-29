بالفيديو.. فرحة هستيرية لإسلام الشاطر بعد هدف “قفشة”

كل الوطن – اليوم السابع: شارك نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق إسلام الشاطر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو للحظة احتفاله الكبير بهدف الفوز للنادى الأهلى الذى أحرزه محمد مجدى قفشة لينهى بها المباراة والبطولة لصالح المارد الأحمر، وذلك خلال حضوره تحليل المباراة فى مقر جريدة “اليوم السابع”، وعلق إسلام على الفيديو قائلا “ألف ألف ألف مبروك جمهور الأهلى العظيم ومجلس الإداراة واللاعبين والجهاز الفنى البطولة الأفريقية التاسعة عن جدارة واستحقاق….”.

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.

ورفع مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، الأميرة الأفريقية مع زملائه بالفريق احتفالا بفوز الأحمر باللقب التاسع فى تاريخه، حيث اصطحبه محمد الشناوى إلى المنصة ليرفع مؤمن زكريا الكأس، كما حرص محمود الخطيب رئيس الأهلى على تقبيل اللاعب أثناء رفع الكأس، قبل أن يحتفل باقى اللاعبين بالكأس ويلتقطون الصور التذكارية معها.

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.