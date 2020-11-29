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وزير الصحة السعودي: نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحرير29 نوفمبر 2020آخر تحديث : منذ 11 ساعة
وزير الصحة السعودي: نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

كل الوطن  – رنيم المشهراوى :   قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم السبت، إن وزارته تحكم سيطرتها على جائحة كورونا في البلاد.

ونقلت قناة “السعودية” عن الربيعة قوله “ولله الحمد ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة حيث نشهد نزولاً في عدد الاصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله ثم وعي والتزام المجتمع”.

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وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا هاتفيا، أهمية إتاحة لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: “ناقشا التقدم الإيجابي الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد وإسترا زينيكا، وأهمية ضمان توفر لقاحات كورونا في شتى أرجاء العالم”، وفق وكالة “روتيرز”.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد وقعت خمسة عقود مع شركات مختلفة، لشراء لقاحات محتملة ضد وباء كوفيد-19، وهي شركة إسترا زينيكا، وشركة سانوفي جي إس كي، وشركة فايزر، وجونسون أند جونسون، ومؤخرا مع شركة نورفاك.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401894

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