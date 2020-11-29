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تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
تركي آل الشيخ يسجد على أرض المطار فور وصوله إلى الرياض (فيديو)

كل الوطن – الرياض: عاد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى المملكة بعد رحلة علاج قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”، مساء اليوم السبت، فيديو قصيرا يظهره وهو ينزل من سلم الطائرة في الرياض ويسجد على الارض.

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وعلّق على الفيديو، الذي أرفقه بأغنية راجع للفنان عبد الكريم عبد القادر، بالقول “الحمد الله الرياض”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية سافر عدة مرات إلى نيويورك الأمريكية، في رحلة علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401909

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