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بالفيديو والصور.. اشتباكات واعتداءات بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
بالفيديو والصور.. اشتباكات واعتداءات بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك

كل الوطن – وكالات: نشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك، بعد انتهاء أحداث المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واشتبك لاعبو الفريقين عقب صافرة النهاية، ما أدى إلى طرد حسين الشحات، لاعب الأهلي، ومصطفى محمد، لاعب الزمالك.

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وأظهرت لقطات، لحظة اعتداء كابونجو كاسونغو، لاعب الزمالك، على أليو بادجي، مهاجم الأهلي، الذي تدخل للدفاع عن زميله الشحات.

ورصدت عدسات الكاميرا أيضا، محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد سليمان، وهو يعتدي على محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، خلال محاولته فض الاشتباك.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه الزمالك (2-1)، في نهائي البطولة التي جرت على ملعب القاهرة الدولي.

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المصدر: وكالات

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