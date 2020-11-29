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الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

كل الوطن – وكالات: وصل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال عباس بمطار القاهرة الدولي، وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

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وذكر السفير دياب اللوح أن زيارة الرئيس الفلسطيني تأتي “تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية”.

وأضاف الدبلوماسي أن اللقاء سيجمع بين الرئيسين يوم غد الاثنين في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في الزيارة كل من رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401934

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