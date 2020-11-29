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الصحّة السعودية تتوقّف عن نشر الإحصاءات اليومية بشأن تفشي كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 دقيقةآخر تحديث : منذ 45 دقيقة
الصحّة السعودية تتوقّف عن نشر الإحصاءات اليومية بشأن تفشي كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن اعتمادها آلية جديدة لنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أثناء إيجاز صحفي، أن الآلية الجديدة تقضي بالإعلان عن مستجدات تفشي الفيروس التاجي في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، بدلا عن التقارير اليومية.

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وأشار المتحدث إلى استقرار معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى الوقت نفسه إلى تذبذب عدد الإصابات في تبوك.

وشدد العبد العالي على أن التقيد بالاشتراطات الصحية يمثل السبب الرئيسي لتراجع معدل حالات كورونا في المملكة.

المصدر: السبق + الإخبارية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=401941

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