مستشار الرئيس الأمريكي يتوجّه إلى السعودية وقطر

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتوجه على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر لإجراء محادثات.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، قوله إن “كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية، وبأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة”.

وأضاف المسؤول: “سيرافق كوشنر في الزيارة مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، وبرايان هوك، ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر”.

المصدر: “رويترز”