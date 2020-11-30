الفنان محمد رمضان يسقط أرضا على مسرح دبي (فيديو)

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لموقف محرج على مسرح مهرجان الضيافة بدبي، بعد أن سقط على الأرضية خلال توجهه لاستلام جائزة تكريمية.

واثناء سير رمضان لاستلام جائزته التكريمية، وقع على مسرح الضيافة، لكنه نهض مباشرة وتابع سيره، ثم حاول تدارك الموقف بالقول “ما يوقع إلا الشاطر”.

وانتشر مقطع فيديو سقوط محمد رمضان بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مئات من التعليقات الساخرة.