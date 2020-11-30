ابنة أحمد بدير ترد على مي العيدان بعد وصفها “ببنت الأقرع”

كل الوطن – متابعات: حالة من الجدل الشديد أثارتها الإعلامية الكويتية مي العيدان وذلك بعد أن سخرت من الفنان المصري أحمد بدير، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل خرجت ابنة الفنانة أحمد بدير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك للرد علي ما قالته العيدان وقالت في منشور لها “طيب انا صحيت من النوم انهارده لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست استاذه مي العيدان (الإعلاميه!)… انا اسمع عن حضرتك طبعا واعرف انك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانيين! … بس حابه اوضحلك كام حاجه كده : اولا: انا ابويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمة واعتقد انك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى الي انا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس الي ردت غيبتنا !”.

وأضافت ” ثانيا: لو الفنانين بالنسبه لك حياتهم مستباحه فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جمله مفيده(مع احترامي لكل الفنانيين طبعا) !ثالثا :ابويا الي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني ارفض التنمر بجميع اشكاله وحضرتك غلطتى فانا اكيد مش هسكت ! واخيرا انا ابويا زى القمر ورأيك بعد اذنك احتفظي بيه لنفسك بعد “.

وتفاعل مع منشور أبنة أحمد بدير الكثيرون من متابعيها وأصدقائها الذين انهالوا بالتعليقات السلبية علي الكويتية مي العيدان .

وكانت العيدان قد نشرت عبر حسابها بمنصة تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة مجمعة للفنان أحمد بدير وابنته سارة، معلقة عليها بعبارة “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة .. بنت الأقرع”.