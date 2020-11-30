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الأمن المصري يلاحق أصحاب “فيديو الكلب” و”تدنيس” مقابر عائلة شيكابالا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
الأمن المصري يلاحق أصحاب “فيديو الكلب” و”تدنيس” مقابر عائلة شيكابالا

كل الوطن – وكالات: يكثف رجال المباحث بمديريتي أمن الأقصر وأسوان من جهودهم، لضبط مرتكبي واقعة حمل كلب بميدان “صلاح الدين”، لاستخدامه في التنمر ضد لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وتتم أيضا ملاحقة المشجعين المتهمين “بتدنيس مقابر” عائلة شيكابالا، خلال الاحتفالات بتتويج نادي الأهلي المصري لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الماضي، بعد فوزه على غريمه الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي استضافها ملعب “القاهرة الدولي”.

وقال مصدر أمني، إنه فور ظهور الفيديوهات المسيئة، جرى تحديد أماكن تصويرها، وتشكيل فريق بحث، وتفريغ جميع كاميرات المراقبة، لكشف هوية المتورطين في الواقعتين، لسرعة ضبطهم وتقديمهم لجهات التحقيق.

وأضاف المصدر، أنه تم كشف هوية بعض الشباب المتورطين في وقائع مسيئة، وأن عملية الفحص تجري لثبوت جرائم في حق المجتمع.

المصدر: روسيا اليوم

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402002

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