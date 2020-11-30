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الهند.. البحر “يقذف” ذهبا على شواطئ أوبادا!

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الهند.. البحر “يقذف” ذهبا على شواطئ أوبادا!

تشتهر أوبادا، وهي قرية ساحلية صغيرة في شرق جودافاري، بالساري الحريري المنسوج بأسلوب جامداني، لكن يبدو أن العاصفة نيفار جلبت ثروة جديدة للقرية، حيث بات البحر يقذف ذهبا إلى الشاطئ!

يوم الجمعة، استيقظت القرية الهادئة على خبر زعزع كيان أهاليها، حيث عثر الصيادون المحليون على جزيئات من الذهب بالصدفة، وباعوها مقابل عدة مئات من الروبيات.

وعلى الفور، انتشر الخبر في جميع أنحاء ولاية أندرا براديش، وهرع القرويون إلى الشاطئ متحدين الإعصار لاختبار حظوظهم. وقال السكان المحليون إن حوالي 50 شخصا حصلوا على ذهب بقيمة 3500 روبية لكل منهم.

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وبحسب صحيفة “Times of India” ظهرت قطع من الذهب على الشاطئ بعد ارتفاع المد الذي تسبب فيه إعصار نيفار. ووصل الذهب إلى الماء نتيجة فيضان العديد من المعابد والمنازل القديمة.

في غضون ذلك، قال مسؤولو إنفاذ القانون إنه من غير المرجح أن يتمكن السكان من العثور على قطع كبيرة من المعادن الثمينة وإثراء أنفسهم.

المصدر: Times of India

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402006

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