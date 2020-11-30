تسجيل الدخول
» » البحرين تُندّد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

البحرين تُندّد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
البحرين تُندّد باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

كل الوطن – وكالات: نددت وزارة الشؤون الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت الوزارة: “نظرا لما تمر به المنطقة فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم”.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يوم الجمعة، بتفجير وإطلاق نار استهدفا سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.

وقد أعلن ممثل لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل أموي أن الاستخبارات الإسرائيلية نظمت اغتيال العالم محسن فخري زاده.

المصدر: “رويترز”+ “تاس”+ RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402026

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.