الصحة العالمية: ملتزمون بالكشف عن مصدر فيروس كورونا المستجد

كل الوطن – وكالات: أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أهمية معرفة مصدر فيروس كوفيد 19 بما بساعد على منع وقوع فاشيات مشابهة في المستقبل.

وأشار أدهانوم في تصريحات صحفية اليوم إلى أن المنظمة ملتزمة ببذل قصارى الجهد في هذا الشأن وتعمل بالتعاون مع منظمة الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان حيث شُكِّلَ فريق دولي من الخبراء بتمثيل جغرافي مناسب من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسودان واليابان وكوريا الجنوبية, وبدأ اجتماعاته مع الخبراء الصينيين.

وأوضح أن التحقيق سيبدأ من منطقة يوهان في الصين، حيث ظهر الفيروس لمعرفة ما حدث وربما يستكمل في وجهات أخرى إذا لزم الأمر, مفيداً بأن المنظمة ستنشر أَي معلومات في هذا الصدد على موقعها.

وحذر أدهانوم من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال المدة المقبلة، وبما يعرض الأرواح للخطر ويؤدي إلى المزيد من انتشار فيروس كوفيد 19، داعياً إلى التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وتجنب الأماكن المكتظة.