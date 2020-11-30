رئيس الوزراء البريطاني يتفقد المرحلة الأخيرة للقاح “كورونا” (صور)

كل الوطن – وكالات: تفقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، المرحلة الأخيرة من عملية تصنيع لقاح كورونا الذي تطوره “أسترا زينيكا” خلال زيارته منشأة لتصنيع الأدوية في ريكسهام شمال ويلز.
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