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شكري يتوجّه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-01T09:44:25+03:00
2020-12-01T11:50:00+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
شكري يتوجّه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية

كل الوطن – وكالات: يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية والتي ستعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين.

وستشهد أعمال اللجنة “حوارا معمقا بين البلدين حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة، وسبل التعاطي مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية، وتأكيدا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام”.

كما سيتم مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي “لآفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين بهذا الصدد”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402068

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