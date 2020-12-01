اعتقال مصور التقط صورا “غير لائقة” لعارضة أزياء في الأهرامات

كل الوطن – وكالات: اعتقلت السلطات المصرية مصورا لالتقاطه صورا لراقصة ترتدي زيا فرعونيا “غير لائق” خلال جلسة تصوير جرت الأسبوع الماضي عند سفح أهرامات سقارة بشرق القاهرة، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر أمس الاثنين: “ألقي القبض على مصور جلسة التصوير الخاصة بالراقصة سلمى الشيمي، بالمنطقة الأثرية، وقد أحيل إلى النيابة العامة”.

والشيمي التي تقدم نفسها لمتابعيها على تطبيق “إنستغرام” على أنها عارضة أزياء، نشرت في نهاية الأسبوع الماضي على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور تظهر فيها مرتدية زيا فرعونيا وخلفها هرم زوسر المدرج الذي بني قبل حوالى 4700 سنة.

وعلى إثر ذلك انتشرت شائعات عن اعتقالها بسبب “إساءتها” إلى الحضارة الفرعونية بلباسها “غير اللائق” و”تصرفاتها” وانتهاكها “شروط التصوير” المفروضة من وزارة السياحة والآثار.

وفي الأشهر الأخيرة، صدرت في مصر أحكام بالسجن بحق حوالى 10 شابات “مؤثرات” (إنفلونسرز) بسبب نشرهن عبر تطبيق “تيك توك” فيديوهات اعتبرت مسيئة أخلاقيا.

المصدر: أ ف ب